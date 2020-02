اِسرَائیل اور حَزبُ اللہ کے دَرمِیان جَنگ کَا مَنظَر نَامہ

This post was originally published on this site

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Muhammad Tahir Khanzada, Pakistan

“مَزاحمَت کے مَحوَر” کی طَاقَت میں اِضَافَے کے بَاوجُود ، اِس کے صَراحاتِی مِیزَائلوں اور جَنگ کَے بَے مِثال تَجربہ رَکھنَے کے بَاوَجُود ، جَنگ کا اِمکَان اَبھی بِھی مَیز پر مَوجُود ہے۔ “مَزاحمَت کا مَحور” اِس اِمکان پَر مَبنی اَپنی تَیارِیوں مَیں اِضافہ کَر رَہا ہے کہ اِسرائیل اَپنی شُمالی سَرحَدوں پر اِس طَرح کے سَنگِین خَطَرہ کِی موجَودگِی کو بَرداَشت نَہیں کَرے گا اور اِس وَجہ سَے اِس کو خَتم کَرنے کَے لئِے کَام کَرے گا۔ تَاہم ، آئندہ کِسی بِھی جَنگ میں ، “مَزاحمَت کے مَحوَر” کے نَزدِیک اِس کے نَتَائج دَونَوں طَرف اور ہر سَطَح پَر بُہت زِیادَہ تَباہ کُن ہَوں گے ، اگَر مَشغُولِیت کے اَصولَوں کا اَحترَام نَہیں کِیا گَیا ہے۔ اِسرائیل کی اَعلیٰ طَاقت کے بَاوجُود ، اِس کے دُشمن ، حَزب اللہ نے زَبردَست فَائر پَاور قَائم کِی ہے ، اور شَام ، عِراق اور یَمن کی حَالیہ جَنگَوں میں اِس کا تَجَربہ اَیک اَہم اَثاثہ ہَے۔

“مَزاحَمت کے مَحور” کے اَندَر مَوجُود ذَرائع کا خَیال ہَے کہ حَزبُ اللہ اور اِسرَائیل کے مَابَین اَگلی لَڑائی اَگر کَبھی ہَوتِی ہے تَو ، “دَونوں طَرف سَے بُنیادی ڈَھانچَے کَو نُقصَان پُہنچَائے بَغَیر مَخصُوص فَوجِی مَقاصِد پر فَوکَس کِیا جَائے گَا” ، اِس پَر قَابو پَایا جَائے گا۔

ذَرائع، غَزہ کو اَیک نَظِیر سَمجھتَے ہیں۔ غَزہ میَں فَلَسطِینِیوں اور اِسرائیلِیوں نے بُہت سَاری حَالیہ لَڑائیاں لَڑی ہَیں جَو صِرف کُچھ دِن جَاری رَہی جِس مَیں بَمبَاری کے مَقاصِد خَالصتاً فَوجی تَھے۔ یہ لَڑائی کَرنے وَالَوں کے مَابَین لَڑائی کَو مُنظَم کَرنے وَالِی مَصُروفِیت (ROE اِصطَلاَح کے تَحت) کا ایک نَیا قَاعَدہ ہے۔ جَب اِسرائیل غَیر فَوجِی ہَدف کو نِشانہ بَناتا ہے تو ، فَلَسطِینی مَزاحمَت نے اِسرائیل مِیں اِسی طَرح کے غَیر فَوجی ہَدف کو نِشَانہ بَناکر جَواب دِیا۔ اِسرائیل اور فَلَسطِینیوں کے مَابَین نئے ROE سے حَاصل کَردہ سَبق یہ ہے کہ جَب بِھی ہر طَرف بَمبَاری کا تَبادلہ قَابو سَے بَاہِر ہَو جَاتا ہے تو ، دَونوں فَرِیقَوں نے اِسے ایک قَابِل قَبول اور اَفہَام و تَفہِیم سے وَاپس لاَیا جَا سَکے، تَاکہ نُقصَانَات کو مَحدُود کِیا جَاسَکے اور اِس طَرح کے بَاہمِی حَملَوں کو عَام شَہریَوں کو نِشَانہ بَنانے سے رَوکا جَاسَکے۔

لَِہٰذا “مَزاحمت کا مَحور” سَمجَھتا ہے کہ اس کا اِمکَان بُہت زِیادَہ ہے کہ اَگلِی جَنگ صِرف فَوجِی مَقاصِد تک مَحدَود ہو اور اسے قَابو مَیں رَکھا جَائے۔ اگر ایک طَرف بَمبَاری میں اِضافہ ہَوتا ہے تَو ، دُوسرا اِس کی پَیروی کَرے گَا. بَصُورت دِیگر ، دَونوں فَرِیقَوں مَیں یہ صَلاحِیَت ہے کہ وہ مُکمَل طَور پر تَباہی پَھیلائے اور بَے قَابو بَمباری کَا کَام جَاری رَکھے۔ قَابو سے بَاہر کِی جَنگ کِی صُورت میں ، دَونوں اَطَراف کے اِتحَادی شَامِل ہَوجَائیں گے جِسکا اِس صُورتحال مَیں کَم اِمکَان ہے۔

لَبنَان مَیں حَزب اللہ نَے کَہا ہے کہ اِس کے پَاس 150،000 سے زَائد مِیزائل اور رَاکِٹ ہَیں. اِسرائیل کو یہ خَیال ہے کہ حَزبُ اللہ کے مِیزائلوں کی صَلاحیَت اِتنی ہے کہ مَحدُود حَملہ بِھی ہَزارَوں اِسرائیلِیوں کِی مَوت کا سَبب بَنے گا ۔ کِیا یہ اِس کے قَابل ہے؟

“اِسرائیل کے نُقطہ نَظر سَے ، اِسرائیل یہ سَوچ سَکتَا ہے کہ وہ جَنگ کَو مُتَحرک کَرنے اور ہَزاروں مِیزائلَوں کو تَباہ کَرنے کی صَلاحیَت رَکھتا ہَے ، یہ سَوچ کَر کہ اِسرائیل کَو حَزبُ اللہ کو دَوبارہ مُسلَح ہَونَے سَے رَوکنَے کا اِمکَان ہے۔ اِس مُعَاملَے مَیں ، اِسرائیل کَو دِیہاتَوں یا شَہرَوں یَا لَبنَانِی اِنفَراِسٹَرکچَر کو تَباہ کَرنے کی ضَرورت نہَیں ہَے بَلکہ وَہ اَپنے ہَدف کے مَقاصِد مُنتَخَب اَہدَاف تَک مَحدُود رَکھ کَر لَے سَکتا ہَے۔ تَاہم ، ہَمیں قَوی طَور پَر شُبہ ہَے کہ اِسرَائیل حَزبُ اللہ کِی مَیزَائلوں اور پَیشگِی ہَتھیَاروں کی فَراہمِی کو مَحدُود کَرنے مَیں کَامِیاب ہَوجَائے گا۔ ذَرائع نے بَتایا کہ اِن مَیں سَے بُہت سَے مِیزَائلوں کِی اَب اِسرَائیل کَے سَاتھ سَرحدَوں کے قَریب ہَونے کِی ضَرورَت نَہیں ہے لَیکِن وہ لَبنَانی شَام کِی سَرحدَوں پَر مَحفُوظ سَر زَمِین مَیں تَعینَات ہَوسَکتَے ہَیں۔ تَاہَم اِنہی ذَرائع کے مُطَابِق ، اِسرائیل کَو بِھی تَوقَع کَرنی چَاہئے کہ حَزبُ اللہ اَپنے مَقاصِد کے کِنارے مَیں وَاقَع اِسرائیلی فَوجی اَہدَاف پَر بَمبَاری کَرکے اِس کا جَواب دَے گِی۔ اَگر اِسرائیل لَبنان مَیں اِن مَیں سَے کِسی پَر بَمبَاری نَہیں کَرتا ہے تَو ہَوائی اَڈوں ، بِجلِی گَھروں ، کِیمیَائی صَنعتَوں ، بَندَرگَاہوں یا کِسی اِنتَہائی اَہم نِشانَے پر بَمباری کَرنے کِی ضَرورَت نَہیں ہَے۔ حَزبُ اَللہ , اِسرائیل کِی پَیروِی کَرتے ہَوئے بَغَیر تَذبذُب کے اِس کے بَیش قِیمَت اَہدَاف کو نِشانہ بَنائے گَا جَو جَنگ کو اَپنے جَوبَن پر لَے جَا سَکتا ہے۔ جَنگ مَیں حَزبُ اللہ اور اِسرائیل مُشتَرکہ زَبان رَکھتَے ہَیں۔ ذَرائع نے بَتایا کہ اَگر بَمبَاری مَحدُود ہے تو کَوئی بِھی شَخص دُوسرَوں کے اِقدامَات کَو کَمزَورِی کِی عَلامَت سے تَعبِیر نَہیں کَرتا ہے۔

حَزبُ اللہ جَنگ کا حَامی نَہیں بَچنَے کِی ہَر مُمکِن کَوشِش کَرتا ہے۔ اِسی وَجہ سَے جَب اِس نے اِسرائیلی مُسلَح ڈَرون اَپنَے مَقاصِد تَک پُہنچَنے مَیں نَاکَام رَہے تَو بَیروت کے نَواحِی عِلاقہ مَوواد مَیں اِس کا جَواب دِیا۔ ذَرائع نے بَتایَا ، اِس کا جَواب دَیتے ہَوئے ، حَزبُ اللہ نَے بَڑے پَیمانے پَر جَنگ رَوک دِی کُیونکَہ لَبنان مَیں ROE کِی خِلاف وَرزِی کَرتے ہَوئے اِسرائیل کَو کِسی بِھی طَرح کِی جَنگ سَے فَرار ہَونے کِی اِجَازَت نَہِیں ہے۔ اِس وَجہ سَے لَبنان کے جَنوبی نَواہی عِلاقَے مَواعد مَیں اِسرائیلی ڈَرون اَپنَے ہَدف کے حَصَول مَیں نَاکَام رَہے۔ ذَرائع نے بَتایَا ، اِس کا جَواب دَیتے ہَوئے ، حَزبُ اللہ نَے بَڑے پَیمانے پَر جَنگ رَوک دِی کُیونکَہ لَبنان مَیں ROE کِی خِلاَف وَرزِی کَرتے ہُوئے اِسرائیل کَو کِسی بِھی طَرح کِی جَنگ سَے فَرار ہَونے کِی اِجَازَت نَہیں دَے گَا۔

گُزشَتہ سِتمبر مَیں حَزبُ اللہ نَے لَبنان سَے تِین کِلو مِیٹر دُور اَوِی وِم (Avivim) مَیں اَیک فَوجی گَاڑِی پَر لَیزَر گَائیڈِڈ مِیزائل سَے حَملہ کِیا اور اِسرائیلی فَوجِیوں کو اَیک ہَفتَے تَک سِول آبادی مَیں چُھپنَے پر مَجبور کِیا ۔ اور اَیک نَیا ROE نَافِذ عَمل کِیا۔ اِسرائیلی فَوج نَے لَبنان کَے سَاتھ 120 کِلومِیٹر طَوِیل سَرحدَوں کو 5 کِلومِیٹر گَہرائی سَے صَاف کِیا تَاکہ 2006 مَیں دُشمَنی کے مُعاہدَے کِی خِلاف وَرزِی کَرنے پر حَزبُ اللہ کے اِنتقَام کِی اِنتَقامی کَارروائی سَے بَچا جَاسکَے۔ اَپنی ہَتک اور حَزیِمت کو چُھَپاتے ہُوئے اِسرائیل نَے حَزبُ اللہ کِی جَنگِی تَباہ کُن تَیاری دَیکھی تَو پِیچَھے ہَٹنے کا رَدعَمل ظَاہر کِیا۔

اِسرائیلی عُہدَیدارَوں نَے حَزبُ اللہ اور لَبنان کو دَھمکِی دِی تِھی کہ وہ اِن کَے مُلک کَو “پَتَھر کے دَور پَر” لَے جَائیں گَے۔ یہ وَاقَعی اِسرائیل کِی فَوجِی صَلاحیَت کِی رَسائ کے اَندَر مُمکِن ہے۔ تَاہَم اَگر اِنہیں ضَرورت مَحسُوس ہُوئی تَو اِسرائیل کَو پَتھر کَے دَور مَیں وَاپس لاَنا حَزبُ اللہ کِی پُہنچ مَیں بِھی ہَے۔ حَزبُ اللہ کِی صَحَت سَے مُتَعلِق مِیزائل کِسی بِھی پُل ، ہوائی اَڈہ ، پَٹرول ذَخیرہ کَرنے کے کَنٹَینَرز ، بِجلِی گَھروں ، حَائفہ بَندرگَاہ ، تَیل و گَیس رَگ پَلیٹ فَارم ، کِسی بِھی اِنفَرااِسٹَرکچَر اور فَوجِی اور غَیر فَوجی مَقاصِد کو مَار سَکتَا ہَے اَگر اِسرائیل پَہلے لَبنان مَیں اِسی طَرح کے مَقاصِد کو نِشانہ بَنانے کِی کَوشِش کَرتا ہے۔ حَزبُ اللہ کِی نَئی مِیزائل صَلاحیَت اِسرائیل کَے لئِے کَوئی نَئی نَہیں ہے ، جَو جَدید تَرین ٹَیکنَالَوجِی کا مُشاہدہ کَررَہی ہے جَو اِیران کَے اِتحَادی بُنیادی طَور پَر یَمن مَیں لُطُف اَندَوز اور “جَانچ” کَر رَہے ہَیں۔ یَمن مَیں سَعودی عَرب کَے تَیل کِی سَہولِیات پَر حَالیہ بَمبَاری اور سَعودی ٹَور نَاڈو کے نِیچَے گِرنے سَے اِنکَشاف ہُوا ہے کہ اِیران کَے مُہلِک مِیزائل دَرمِیانے اُونچَائی پر جَیٹ طَیارَے گِرانے اور لَبنان کی فِضَائی حَدود کِی خِلاف وَرزِی کَرنے وَالے کِسی بِھی ہَیلِی کَاپٹَر کو ہَدف بَنا سَکتے ہَیں۔ حَزبُ اللہ کے تَازہ تَرین وِرژَن فَتح مَحدُود پَیمانے کَے مِیزائل ، سُپرسَونِک اَینٹی شِپ مِیزائل اور اَینٹِی اَیئر مِیزائل اِسَرائیل کَو اَپنی بَحَریہ کے اِستَعمال سَے رَوک سَکتا ہے ، اور کِسی بِھی سِویلِین جَہاز کو حَائفہ مَیں لَنگر اَنداز ہَونے سَے رَوک سَکتا ہے ، اِسرائیلی ہیَلی کَاپٹَر کے اِستعَمال اور بَمبَاری حَملوں کو نَاکَام بَنا دَیتا ہے۔ عِراق مَیں عَین اَلاسد کے اَڈے پر اِیران کَے سَاتھ اَمریکہ کَے تَازہ تَرین مَحَاذ آرائی مَیں یہ کَاروَائی دَیکھ چُکے ہَیں۔ عَین اَلاسد کے حَملے سَے پَتا چَلا کہ فَتح مَیزائل سَے ہَلاکَتوں کِی وَجہ دِماغی چَوٹَیں ہَیں۔ جَب جَنگ کِی صُورت مَیں اِسرائیل مَیں اَہدَاف کَو نِشَانہ بنانَا۔ مِیزائل مَدَاخلَت کے نِظَام سَے بَچ سَکتا ہے۔ صَلاحیَت مَیں یہ اِضَافہ گَیم چَینجَر ہے۔ حَزبُ اللہ کا خَیال ہے کہ اِس سَے جَنگ کَے اِمکَانَات پَہلے ہِی کَم ہَورہے ہیں۔ اَپنے آپ کو صَحت سَے مُتَعلق مِیزاَئلوں اور مُسلَح ڈَرونَوں سَے مُسلَح کرنا اور اِسرائیل کَو اِن صَلاحَیتَوں کَا مُظَاہرہ کَرنا حَزبُ اللہ کِی طَرف سَے جَنگ کو رَوکنے اور رَوک تَھام کے مُساوَات کِی حِفاظَت کا اَیک طَریقَہ ہے۔

اِس کَے 2020 سِیکِیورٹِی تَشَخِیص مَیں ، اِسَرائیلی مِلٹَری اِنٹَلیِجَنس ڈَائرَیکٹَورَیٹ (اَمَان) نَے اِیرَانی مَیجَر جَنرل قَاسِم سُلیمَانی کَے قَتل کَو “رَوک تَھام کَا عَنصَر” کَے طَور پَر غَیر دَانِشمنَدَانہ اَنداز مَیں اَندَازَہ کِیا۔ اَماں کِی رَپوَرٹ مَیں حَیرت اَنگَیز لاَعِلمی ظَاہر کَرتَے ہَوئے کَہا گَیا کہ سُلیمانی حزب اللہ کے مَیزَائل مَنصُوبے کا ذِمہ دَار تَھا۔ حَزبُ اللہ اِیران تَعلقَات اور مُتَحرک تَعلقَات کَے بَارے مَیں نہ سَمجَھنَے سَے یہ بَات حَیرَان کُن ہے۔ سیَد عَلی خَامَنہ اِی نَے کئَی دہَائیاں قَبل حَزبُ اَللہ کے رَہنُما سَید حَسن نَصَراللہ سَے کَہا ہَے کَہ وہ جَانتَے ہَیں کَہ اِنَہیں کِیا ضَرورَت ہَے اور کِیا کَرنا ہے اَور اِنہیں اِیران پَر اِنحِصَار کَرنے کی ضَرورَت نَہیں ہَے۔ IRGC اور حَزبُ اَللہ نَے اَیک باہمی تعاون کا انجن لگایا ہے جو IRGC کِی نِصف قَیادَت کَے مَارے جَانے کے بَاوَجُود نَہیں رُکے گَا۔ خَوفزَدہ اِیرَانی صَحَت سَے مُتَعلِق مِیزائلوں کا قَبضَہ اَب کَوئی رَاز نَہیں رَہا ہے اِیران کَے تَمام اِتحَادِیوں نَے یہ لَبنان ، شَام ، عِراق اور یَمن مَیں تَعینَات کر رَکَھے ہَیں۔ کَل آج کَے بَرعَکس ہَے تَباہی کے اِختِیارات تَمام فَرِیقَوں کَے ہَیں اور اَب صِرف اِسَرائیل کے نَہیں۔ جَنگ اَب کَوئی آپشن نَہیں ہے۔ اَمریکی / اِسرائیلِی جَارِحیَت صِرف مَعاشِی جَنگ تَک ہِی مَحدُود رَہے گِی ، جَب تَک کہ “مَزاحَمت کا مَحَور” مُحتَاط رَویہ کَو بَرقَرار رَکھنَے کَے لئِے اَپنی جَنگی صَلاحیَت کَو اَپ ڈَیٹ کَرتا رَہے۔

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

