کِیا اِیرَان نَے پَابَندِیوں کِی ذَد مَیں رَہتَے ہَوئے اَپنے عِلاقَائی اِتحَادِیوں کَو مَالِی مُعاٶنَت دَینے کَے لِئے نَامُناسِب مَشوَرہ دِیا ہَے؟

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

بُہَت سَے اِیرَانِیوں نَے مَشرِقِی وُسطیٰ مَیں اِیرَان کے بُہَت سَے اِتحَادِیوں کَو مُسلَح کَرنَے اور مَالِی اِعَانَت دَینےَ کَے فَوائد پَر سَوال اُٹَھایَا ہَے جَبکہ اِیرَان کَو اَب تَک کَا سَب سَے سَخت “اَمرِیکِی دَباؤ” کَا سَامنَا کَرنا پَڑ رَہا ہَے۔ اِیرَان کَے اِتحَادِی اَفغَانِستَان ، یَمَن ، عِرَاق ، شَام ، لَبنَان اور فَلَسطِین مَیں پَھیلَے ہُوئے ہَیں۔ کِیا اِیرَانی عَوام اَور اِن کِی رِیاسَت کَے بَارے مَیں اَمرِیکہ کَے جَارحَانہ رَویے کِی اَصَل وَجہ اِن اِتحَادِیوں کَے لِئے اِیرَانی حِمایَت ہَے یَا اِس کَے دِیگَر عَوامِل ہیَں؟ اِیرَان اِن اِتحَادِیَوں کِی مَالِی مُعَاؤنَت کَرنَے اَور جَدِید تَرین جَنگی سَازو سَامَان کِی مَدد سَے اِن کَو مَضبُوط بَنانَے اور اِن کِی سَرزَمِین پَر لَڑنے اَور جَان دَینے کَے لئِے تَیار ہَونے کِی کِیا وَجہ ہَے؟

چُونکہ 1979 مَیں اِمَام خُمَینی کِی سَربَراہِی مَیں اِیرَان کَا “اِسلاَمِی اِنقَلاَب” غَالِب تَھا ، اِس مُلک پَر بَھارِی پَابنَدی عَائد کَردِی گَئی ہَے ، پَابَندِیاں لَگ بَھگ ہَر نَئے اَمرِیکی صَدر کِی آمد کَے سَاتھ ہِی بَڑھتِی جَارَہی ہَیں۔ 1979 مَیں اِیرَان کَا کَوئی اِتحَادِی نہَیں تَھا لَیکِن دُشمَنوں مَیں گِھرا ہُوا تَھا۔

علاَقَائی ہَمسَایہ مُمالِک “اِسلاَمی جَمہُوریہ” کَے خِلاف صَدَام حُسین کِی جنَگ کِی حِمَایَت مَیں مَغربِی مُمالک مَیں شَامِل ہَوگئے۔ اِیرَان کَے خِلاَف اَمرِیکی جَنگ کِی اِبتَداء اَپنَے پَراکسِی پَہلَوی شَاہ کَے خَاتمے سَے ہُوئی ہَے۔ یَہ اِنکشَاف کِیا گَیا کَہ کِس طَرح سِی آئی اَے نے 1953 مَیں جَمُہورِی طَور پَر مُنتَخَب وَزِیر اَعظَم مُحمَد مُصَدِق کَے خِلاَف مُنظَم بَغاوَت مَیں پَہلَوی کَو اِقتَدار مَیں لاَیا تَاکہ اِیرَانی تَیل کَو اَمرِیکَہ اَور بَرطَانِیہ کَے کَنٹَرول مَیں رَکَھا جَا سَکے۔ جَمُہورِیَت کَبھِی بِھی اَصل مَسئلہ نَہیں رَہا, مَغرَبی اَفوَاج کَو ہَوا دی جَانَے وَالِی جَنگَیں مُفَادَات اَور تَسلَط کِی جُستَجو کِی طَرف سَے حَوصَلہ اَفزَائی کَے طَور پَر سَمجَھا جَاسَکتَا ہَے۔ لَیکِن مَغرَبی حَکُومَت آزَادِی اَور جَمُہورِیت کَے نَام پَر حَکَومَتوں کَو خَتم کَرنے کِی کَوشِشَوں کَو ہَمیَشہ عَوامِی طَور پَر جَائز قَرار دَیتے ہَیں۔

1979 مَیں ، اَمرِیکہ نَے اَیک اَیسَا جَال بِچَھایا جِس سَے سَووِیت یَونِین کَو اَفغَانِستَان مَیں حَملَہ کَرنَے کَے لئِے گَھسِیٹَا گَیا، مُجَاہدِین کِی حِمایَت کِی گَئ جِس سَے اَلقَاعدَہ نَے جَنم لِیا۔ یَہ تَباہ کُن نَتیَجہ اَور اِسی طَرح کَے تَباہ کُن مَظَاہر کَو عَارضِی طَور پَر “غَیر اَعلاَنِیہ نَتائج” کَے طَور پَر بَیان کِیا جَاتَا ہَے تَاکَہ دَوسَرے لَوگَوں کِی زَندِگِیوں اَور دُنَیا کَے اَمُور مَیں اِن وَحشِی مَداخلَتوں کَے تَباہ کُن اَخرَاجَات کَو عَقل سَے ہَمکِنار کِیا جَائے ۔تَاہم ، 2001 مَیں ، اَمرِیکہ بِالکُل اِسی طَرح کِی دَلدَل مَیں پَڑ گَیا اَور دَسِیوں ہَزار اَمرِیکِی فَوجِیوں کَے سَاتھ اَفغَانِستَان پَر حَملہ کِیا۔ اَمرِیکی مَنصُوبہ یَہ تَھا کَہ یَورِیشَیا مَیں رُوس کِی مُمکِنہ وَاپسِی کَا رَاستہ رَوکَیں۔ رُوسیوں کَو کَمزَور کَرنا اَور اِیرَان کَو دُشمَن عَناصِر کِی زَنجِیر سَے گَھیرنَا۔ رُوس اَور چِین کَے سَاتھ کِسی بِھی مُمکَنہ اِتحَاد کَو رَوکنَے سَے ، سَبھِی مُمالِک کَو ، خَاص طَور پَر تَیل سَے مَالا مَال رِیَاستَوں کِی تَحوِیل مَیں لاَنَے کَے لئے دَھونس دَھمکِی مَیں لَینَا۔ مَشرِق وُسطَیٰ مَیں اب بِھی یَہی اَمرِیکی مَقصَد ہے۔ تَارِیخ طَاقَتور رَہنمَاؤں اَور اِن کِی اِنتِظَامِیہ کَے لئے کَبھِی بِھی اَچَھا رَہنمَا نَہیں رَہی کِیونکَہ وَہ بَظَاہِر خُود کَو اِس کَے اَسبَاق کَے تَابَع نَہیں سَمجَھتے ہَیں۔

اِیرَان نَے اَپنَے آپ کَو اِتحَادِیوں سَے مَحرَوم پَایَا۔ خَلِیجِی رِیاسَتوں ، خَاص طَور پَر سَعودِی عَرب کِی رَضامَندی سَے ، اِسرَائیل نَے 1982 مَیں لَبنَان پَر حَملہ کِیا تَھا تَاکہ یَاسِر عَرفَات کِی سَربَراہِی مَیں فَلَسطِینِی لِبَریشَن آرگِنَائزَیشن (پِی اَیل اَو) کَو خَتَم کِیا جَائےجِس نَے شَاہ فَہد کَے اَمن اِقدَام کَو مُستَرد کَردِیا تَھا۔ تَاہَم ، اِسرَائیل (بَیروت) کَے ذَریعَہ پَہلا عَرب دَارَالحَکُومَت پَر حَملے اور قَبضے کَے “غَیر دَانِستَہ نَتائج” نَے اِیرَان کَو لَبنَان کَے اَیک گُروپ کَے مُطَالبَے کَا جَواب دَینےَ کَا اَیک بَہتِرین مَوقَع پَیش کِیا کَہ وہ اِسرَائیلی جَارِحیَت پَسندِی کَے خِلاف ڈَٹ جَانَے کَے لِئے مَدد مَانگ رَہا ہَے۔ اِمَام خُمینِی نَے اَپنے لَبنَانِی زَائرِین کَو جَواب دِیا (جِنہوں نَے اِسرَائیلِی جَنگی مَشین کَے ذَریعہ ہَونے وَالے خَوف اَور قَتل کَو بَیان کِیا): “اَلخَیر فَیمَا وَِقَع” ، جِس کَا مَطلَب ہے “جَو ہُوا وُہ اَیک نَعمَت ہَے”۔ اِس کَے زَائرِین بُہت سَالوں بَعد تَک خُمَینِی کَے اِن اَلفَاظ کَے مَعنَیٰ نہیں سَمجَھے تَھے۔ اِیرَان کَو لَبنَانِی شِیعہ زَرخَیز زَمِین مَیں اَپنَے نَظَریے کَے لِئے بِیج لَگانَے کَے لئِے مِلا۔ 1978 مِیں مَیدَان ہَموَار کَر دَیا گَیا تَھا۔ سَید مُحمَد بَاقَر اَلصَدر کَے لَبنَان کَے اِسلاَم پَسَند پَیروکاَر پَہلے ہِی مُختلَف فلَسطِینی کیَمپَوں مَیں تَربِیت حَاصِل کَر رَہے تَھے ، جِن مَیں زَبادَانِی تَربِیتِی بُوٹ کَیمپ (شَام) بِھی شَامِل تَھا اَور اِنَہوں نَے فَلَسطِینِی مَقصَد کَو قَبول کَرلِیا تَھا۔ جَب اِیرَان مَیں اِمَام خُمَینِی نَے اِقتَدَار سَنبَھالاَ تَو ، سَیّد مُحَمد بَاقَر اَلصَدر نَے عِرَاق اَور لَبنَان مَیں اَپنَے پَیرَوکَارَوں سَے کَہا کَہ وُہ اِمَام خُمیَنِی کَے سَاتھ وَفادَارِی کَا اَعلاَن کَریں اَور “اِس طَرَح اَپنَے آپ کَو ڈَھال لَیں جَیسَے وُہ اِسلاَم مَیں ڈَھل چُکَے ہَیں ” (جِس کَا مَطلَب ہَے “اِمَام خُمَینِی کَو اَپنا اِمَام مَاننَا اَور مَرجَہ اَلتَقلِید “)۔ اِیرَان نَے لَبنَان شِیعَہ کَے سَاتَھ بَڑِی نَظَریَاتِی مُطَابِقَت قَائم کِی ، جَو تَارِیخِی طَور پَر لَبنَان مَیں دَوسرَے دَرجَے کَے شَہرِی سَمجَھے جَاتے ہَیں۔ لَبنَان کَے جَنوب مَیں اِن کَے عِلاقَوں کَو ڈِسپَوزاَیبل سَمجَھا جَاتَا تَھا اَور اِنہیں لَبنَانِی رَہنمَاؤں ، اَشرَافِیہ اَور حَکومَتوں نَے اِسرَائیل کَے سَامنَے پَیش کِیا تَھا۔

اِیرَانِی آئین مَیں یَہ شَرط عَائد کِی گَئی ہَے کَہ اِیرَانِی حَکومَت کِسی بِھی گِروہ یَا مُلک کِی حِمَایَت کَرے گِی جَو کِسی مُظَالِم کَا شِکار ہَے۔ اِس کَا نَظَریَہ مَظلُوم لَبنَانِی شِیعَہ کَے سَاتھ بِالکُل فِٹ ہَے۔

اِیرَانِی “آئی آر جِی سِی” (اِیرَانِی اِنقَلاَبِی گَارڈ کاَرپس ) لَبنَان کَا سَفر کِیا اَور لَبنَان مَیں اِسلاَمِی مَزاحمَت کَو مُستَحکَم کَرنَے کَے لِئے شَام کَے رَاستَے اَپنَے ہتَھیَار بَھیجَے ، جِسے بَعد مَیں “حَزب اَللہ” کَے نَام سَے جَانَا جَاتا ہَے ، اَور اَپنَے مُلک کَو قَابضِین سَے بَچَانا ہے۔ اِس لِئے شَامِی صَدر کَے سَاتھ اِسٹَریٹِجِک تَعلقَات قَائم کَرنا ضَرورِی تَھا کُیونکَہ زِیادہ تَر کَھیپ شَام کَے رَاستَے پُہنچِی تِھی۔

اِیرَانِی – شَام تَعلقَات مُختَلِف اُتار چَڑَھاٶ سَے گُزرَے۔ یَہ صَدر حَفیِظ اَلاَسَد کِی حُکَمرَانی کَے آخِری سَالَوں میَں اَپنےَ عُروج کَو پُہنچَا تَھا جَب اِس کَا بَیٹا بَشَار خَاص طَور پَر لَبنَان اَور حَزب اُللہ کَے سَاتھ تَعلقَات کَے ذِمہ دَار تَھا۔

لَبنَان ، شَام اَور اِیرَان کِی تَقدِیر مُنسَلِک ہَوگَئیں۔ 2003 مَیں جَب اَمرِیکہ نَے عِرَاق پَر قَبضَہ کِیا تَو صَدر بَشَار اَلاَسَد اَپنےَ مُلک کَو تَنازَعات سَے دُور رَکھنَے کَے لئِے جِدَوجُہد کَر رَہے تَھے۔ اِیرَان کَے گِرد دَائرہ سَخت تَر ہَوتا گَیا اَور اَمرِیکی اَفوَاج نَے ہَمسَایہ عِرَاق پَر قَبضَہ کَرلِیا۔ صَدام حُسَین سَے جَان چُھڑانا وَاقِعی اِیرَانی حَکُومَت کَے لئِے اَیک نَعمَت تَھا۔ تَاہَم ، صَدَام اِتنَے کَمزَور تَھے کَہ اِنہَوں نَے اِیرَان کَے لِئے کِسی حَقِیقِی خَطَرے کِی نُمائندَگِی نِہیں کِی۔ اَمرِیکی پَابَندِی نَے اِسے کَمزَور کَردِیا تَھا ، اَور کَويت پَر حَملَے اَور سَعودِی عَرب پَر بَمبَاری کَے بَعد خَلِیجِی مُمالِک مَیں اِس کَے کَوئی دَوست نَہیں تَھے۔ اَمرِیکہ نَے بَغدَاد پَر اَپنا کَنٹَرول قَائم کَرنَے کَے بَجَائے ، صَدام حُسین کَو خَتَم کَرنے کَے لِئے عِراقِی مَزاحمَت کِی حِمَایَت کَرنے کَے لئِے ، اِیرَان کَو آگے بَڑھنَے سے رَوک دِیا۔ اَگلا اَمرِیکی مَقصَد شَام اَور لَبنَان تَھا۔

سَکرَیٹَری بَرائے خَارجَہ کَولَن پَاؤل نَے صَدر اَسد کَو مُتَنبہ کِیا کَہ اَگر وَہ حَمَاس اَور حَزب اَللہ کِی حِمایَت جَاری رَکھَے ہُوئے ہَیں تَو وُہ صَدر کَے عُہدَے سَے سُبکدَوش ہَوجَائیں۔ اَمرِیکہ نَے اَپنَے آپ کَو اَیک قَابِض طَاقَت قَرار دِیا اَور اَپنے مُلک کَے دِفَاع کے عِرَاقِی حَق کَو اَقوامِ مُتحَدہ کِی قَرار دَادَوں کے ذَریَعے تَسلِیم کِیا گَیا۔ اَسَد نَے بِھی اِیرَان اَور سَعودِی عَرب کِی طَرح عِراق مَیں اَمرِیکی قَابِض اَفوَاج کَے خِلاف شَورِش کِی حِمایَت کِی۔ سَعودِیوں نَے عِراق پَر شِیعَہ حَاوی حَکُومَت کَو مُستَرد کَردِیا۔ اَمرِیکی فَہرِست مَیں اِیرانِی بِھی اَگلے نَمبَر پَر تَھے۔ عِراقِی گِراؤنڈ پَر اِیران سَے اَمرِیکہ کَا مُقَابلَہ کَرنا اِیران کِی زَمِین پَر لَڑنے سَے کَہیں کَم خَرچ تَھا۔ لِہٰذا عِراقِی اِتحَادِیوں کَو مَضبَوط بَنانَا اِیرانی قَومی سَلامتِی کا اَیک لاَزمِی جُزو اور دِفاع کِی اَیک اَہم لائن تَھا۔

2006 میں ، بُش اِنتَظَامِیہ نَے اِسرائیل کَے “وَزیر اَعظَم اَولمَرٹ” کَو تَیار نَہیں کِیا کَہ وُہ حَزبُ اللہ کَو تَباہ کَرنے پَر راضِی ہَوں۔ شَام کَو فَتح کَرنے اور اِیرانِی اَسلَحے کِی فَراہمِی مَیں کَٹوتِی کَا یَہ مَوقَع تَھا۔ اَمرِیکہ اَور اِس کَے اِتحَادِی لَبنَان مَیں اَپنے مَضبُوط اِتحادِی کَو خَتم کَرکَے اِیرَان کَے گِرد دَائرہ بنَد کَرنے کَا اِرادَہ کَر رَہے تَھے۔ حَزب اللہ اَمرِیکی اِسرائیلی مَنصُوبے کِی رَاہ مَیں رُکاوَٹ تِھی کَہ وہ تَمام عَربَوں کَو مُذَاکرَات کِی مَیز پَر لاَنے ، فَلَسطِینِی مَقاصِد اَور اِس کَے مُحَافِظَوں کَو خَتم کَرنے اَور اِیرَان کَو اَپنی حَکَومَت کَا تَختَہ اُلٹَنے کَے پَیشِ نَظر کَمزَور کَرنے کَا مَنصُوبہ تَھا۔

جَب اِسرائیل نَے 2006 مَیں حَزبُ اللہ کَو شِکَست دَینے کَے مَقصَد سَے لَبنَان پَر بَمبَاری کِی اَور حَملہ کِیا تو صَدر اَسَد نَے اَپنَے گَودَاموں کَو کَھول دِیا اَور اِسرائیل کِی فِضائیہ کِی بَرتَری کَے قَطَع نَظر ، حَزبِ اِختَلاف کَو دَرجَنوں لَڑنے وَالے اَینٹِی ٹَینک مِیزَائلوں اور حَزبُ اللہ کَو دَوبَارہ لَڑنے کِی ضَرورَت پَیش کِی۔ لَبنَان مَیں اِسرائیل کِی کَامِیاب شِکَست کَے لِئے اَسَد اَیک لاَزمِی شَراکَت دَار بَن گَیا۔ حَزبُ اللہ کَے زَوال کَے شَام اور اِیرَان کَے لِئے تَباہ کُن نَتائج بَرآمد ہَونگے۔ لَبنَان ، شَام ، عِراقِی – اِیرَان کَے مَحاذ کِی تَقدِیر اَور اِتحَاد مَیں شَامِل ہَونا ہَر اَیک کِی بَقا کَے لئِے ضَرورِی تَھا۔

2011 مَیں ، دُنیا نَے شَام کَے خِلاف جَنگ کَا اَعلاَن کِیا۔ صَدر اَسد کَو دَو سَال لَگے اِس سَے پَہلے کَہ اِنہیں یَہ اَحسَاس ہُوا کَہ یَہ مَنصُوبہ عِلاقَائی اَور بَین اَلاقَوامِی دَونوں ہِی ہَے جِس کَا مَقصَد مَشرَقی بَحِیرہ رَوم/اَلشَرق مَیں اِنتِشَار پَیدا کَرنا اور جَہادِیوں کَے زَیرِ اَثر اَیک نَاکام رِیاسَت کِی تَشکِیل ہَے وَہی نَظَریَاتی جَہادِی جِس کَا پَودا پَہلے اَفغَانِستان مَیں لَگایا گَیا تَھا اَب وُہ پَھیل رَہے تَھا اَور اَمرِیکہ کَو اِیرَان اَور اِس کے اِتحَادِیوں کَو خَتم کَرنے کَے لئِے اَیک بَہتِرین آلاَ کَار کَے طَور پَر پَیش ہُوئے۔ عِلاقَائی اَور عَالمی اِنٹَلیجَنس خِدمَات نَے جِہادِیَوں کَو گَھیر لِیا اور اِن کِی طَاقَت اور کَمزَورِیوں کَو بَخُوبی سَمَجھ لِیا۔ وُہ اِیرانی نَظَریہ اَور اِیران کَے اِتحَادی سَے لَڑنَے کَے لِئے کَافِی مَوزَوں تَھے۔ وَہابِی جَہاد مُتعدِد مَحاذَوں پَر اِیران کَو تَباہ کَرنے کَا کَامل کَینسَر تَھا۔

اَمرِیکی اَنٹَلِیجَنس ذَرائع نَے خُود اِنکشَاف کَرتے ہَوئے کَہا کَہ اَمرِیکی آنکَھوں کَے نِیچَے عِراق مَیں جِہادی بَڑھ رَہے تَھے اور شَام مَیں پَھیل رَہے تَھے۔ جِہادِیوں کَے لئِے پَھلنَے اور پُھولنےَ کَے لئِے مَشرِقی بَحیرہ رَوم/ اَلشَرق اَیک بَہترِین اَور اِنتَہائی مَطلُوب قَدِیم مُقَام تَھا۔ یَہ وہ وَقت تَھا جَب صَدر اَسَد نَے اَپنے اِتحَادِیوں سَے مَدد کِی دَرخَواست کِی تِھی۔ اِیران کِی آئی آر جِی سِی فَورسِز دَمشِق آئیں اور شَام کَو آزاد کَروَانے کَا سَفر شَروع ہُوا۔ شَام نَے بِھی عِراق کِی طَرح اِیران کَو اَیک اَہم دِفَاعِی لائن پَیش کِی۔ غَیر اِیرَانی سَرزَمِین پَر – لَڑنے کَے لئے یَہ اَیک اور پَلَیٹ فَارم تَھا- اَیک اَیسا دُشمَن جَو اِیران ہِجرَت کَرنے وَالا تَھا (اَگر شَامی شِکَست کَھا گَیا)۔ اَیک اَیسا مَوقَع جَو اِیران شَامی حِکمَت عَملی کِی اَہمیت کِی وَجہ سَے گنوا نَہیں سَکتا تَھا۔ رُوس کو خَاص طَور پَر شَام میں مَشرقِ وُسطیٰ کے مَیدان میں بَیدار ہَونے اور مُداخلَت کَرنے مَیں سِتمبَر 2015 تَک کا وَقت لَگا۔

اِن تَمام سَالوں مَیں ، مَشرقِ وُسطیٰ مَیں امریکی اِقتَدار کَے خِلاف کَھڑَے ہُوئے “مَزاحمَت کَے مَحور” ، اِیرَان اور اِس کَے اِتحادِیوں کَو خَتم کَرنے کِی تَیاری کَرتے ہَوئے ، رُوس اِتحاد کَے لِئے کَوئی جَگہ نَہیں چَھوڑنے کَا اِرادَہ کَررَہا تَھا۔ تَمام خَلِیجی مُمالِک اَمریکی اِقتَدار سَے دَم تَوڑ گَئے، اور آج وہ اِس خِطَے میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کَر رَہے ہَیں۔ اَمرِیکہ نَے اِن اَڈوں پَر دَسِیوں ہَزار فَوج تَعینَات کِی تِھی اور اِن کے ذَریعے دُنیا کَے کِسی بِھی ملُک کَو اَعلیٰ طَاقت سَے لُطف اَندوز کِیا گَیا تَھا۔ پَھر بِھی اِیران اور لِیونٹ (شَام اور لَبنان) مُکمَل غَلبہ حَاصِل کَرنے کِی اَمریکی کَوشِش سَے لاپَروَاہ رَہے۔

اِیران کَے اِتحَادِیوں کَے بَغیر ، اَمرِیکی فَوج کِی تَمام کَوشِشیں صِرف اور صِرف اِیران پَر مَرکُوز ہَوتی۔ اَمریکہ فَوجی حَملے کِی پَاسدَاری کَرتے ہَوئے حَملے کِی طَرف بَڑھ جَاتا جِس کے سَنگِین نَتائج نِکلتے۔ آج اَمریکہ کَو اِس غَیر یَقِینی حَقِیقَت پَر غَور کَرنے کِی ضَرورت ہَے کَہ اَگر اِیران پَر حَملہ کِیا گَیا تَو فَلَسطِین ، لَبنَان ، شَام اور عِراق مَیں اِس کے حَلِیف اَمریکہ اور مَشرقِ وُسطیٰ مَیں اِس کَے اِتحَادِیوں کے لئِے جَہنُم کَھول دَیں گَے۔ اَپنے اِتحَادِیوں کے لئے اِیرانی تَعاون کَے چَالیس سَال کِی حِمایت نَے اِس کَے آس پَاس تَحفُظ کِی ایک دِیوار اور اَیک رِشتَہ قَائم کِیا جِس کے تَحت تَمام اِتحَادی اِیران کَے نَصِیب میں شَامل ہَو رَہے ہَیں۔ دُنیا مَیں کَوئی مُلک اَیسا نہَیں کہ اَپنَے اِتحادِیوں کَے لِیے مُشترکہ مُفادات اور نَظریہ کے بَغیر اَپنے لَوگوں کَو مَروا دَیں۔ اِیران نہ صِرف اَپنے شِراکت دَاروں مَیں سَرمَایہ کَاری کَر رَہا ہَے بَلکہ وہ اَپنی سَلامتِی اور فَلاح و بَہُبود مَیں بِھی سَرمایہ کَاری کَر رَہا ہَے۔ ضَرورَت پَڑنے پَر اِیران اِن کِی حِمایَت کَرنے کَے لِئے اَپنے اِتحَادِیوں کِی طَرف سَے فَراہم کَردہ وَہی قُربَانِیاں پَیش کَرنے کَے لئے تَیار ہَے۔

بُہت سَے لَبنانِی اور عِراقِی عِراق اِیران جَنگ مَیں لڑے تھے۔ شام میں ہزاروں ایرانی ، عراقی اور لَبنانی حَزبُ اللہ (اور دَوسرے اِتحادی) شَام کِی اِتحَادِیوں کِی فَلاح و بَہبُود کَے تَحفُظ اَور اِس مُلک کو جِہادِیوں کَے ہَاتَھوں مَیں آنے سَے رَوکنے میں اَپنی جَانوں سَے ہَاتھ دَھو بَیٹھے۔ بُہت سَے اِیرانی اور لَبنَانی عِراق مَیں دَاعش کِی دَہشت گَردی کے خِلاف عِراقِیوں کِی حِمایت کَے لئے مَارے گئے۔ ایرانِی اور لَبنانِی حَزب اللہ آج یَمن مَیں ہَیں ، سَعودی قَیادت مَیں نَسل کَشی کَے قَتل عَام کے خَلاف اِس کِی حِمایت کَرتے ہیں۔ ایران اور لبنانی حزب اللہ نے فلسطینیوں کی حِمایت اور اِن کِی سَر زَمین کَو آزاد کَرانے ، اِن کِی اَپنی رِیاسَت اور وَطَن وَاپِسی کا حَق حَاصِل کَرنے کَے مَقصَد کَے لِئے خَطرہ مَول لیا۔ اَمریکہ کَا کَوئی بِھی اِتحَادی اِمریکہ کَو تَقابِلی یَکجَہتی کَے لئِے تَیار نَہیں ہَے۔ اِیران نَے گَہرے اِتحاد پَیدا کِیے جَہاں اَمریکہ اَیسا کَرنے مَیں نَاکَام رَہا ہَے۔

مَیجَر جَنرل قَاسم سُلَیمانی کَے غَیر قَانونِی قَتل کے بَعد اِیران نَے اَمرِیکی عَین اَلاسَد فَوجی اَڈے پَر کُھلے عَام حَملہ کِیا۔ دُنیا کَے کِسی بِھی دُوسرے مُلک نَے اَمریکی بَالادَستی کَو چَیلَنج کَرتے ہَوئے اَمرِیکی خِدمَت کَے مَمبَروں پَر آمنے سَامنے حَملہ کَرنے اور سَو سے زَیادہ ہَلاکتَوں کِی بَھرمَار کَرنے کِی جَسارَت نَہیں کَی۔ اِیران کَو اَپنے اِتحادِیوں سَے اِس کِی طَرف سَے کَاروائی کَرنے کِی دَرخَواست کَرنے کِی ضَرورَت نَہیں تِھی۔ اِیران اور مَیدان جَنگ مَیں اِس کَے شَراکت دَار اَپنے دُشمنَوں کَے خِلاف مُتحد ہَیں۔ اَمریکہ اِیران کَو مِیزائلوں کَے بَغَیر ، کِسی مُسلح ڈَرون کے بَغَیر ، اور اِنٹَیلی جَنس جَنگ تَک رَسائی کے بَغیر چَاہتَا ہَے۔ اِس واضَح پَروگَرام نَے مُلک کَے تَحفُظ اور اِسے خَطَرے سَے دَوچَار ہَونے سَے بَچانے کے لئے اِنتَہائی اَہم ثَابت ہَوئے ہَیں۔ اَگر اِیران کَے پَاس آج کَے حَلِیف اِتحادی نَہ ہَوتے اور یَہ جَو مِیزائل تَیار کئے ہَیں تَو اَمریکہ بَغَیر کِسی ہِچکِچَاہَٹ کَے جَوابی کَاروائی کَرتا۔

جَنگ خَتم ہَونا کَوسوں دَور ہے۔ اِیران اَور اِس کے اِتحَادی اَبھی بِھی اِس جِدوجُہد کَے قَلب مَیں ہَیں اور اَمریکہ اور اِسرائیل ہَاتھ پر ہَاتھ دَھرے نَہیں بَیٹَھے ہَیں۔ اِیران اور اِس کَے اِتحَادِیوں مَیں پَہلَے سے کَہیں زِیادَہ یَکجَہتِی کِی ضَرورَت ہَے۔ یَہ سَوال اِس کَے مُتَعلِق نَہیں ہَے کہ اِیران اَپنے سَالانہ بَجَٹ کا کِتنا حِصہ اَپنے شِراکت دَارَوں پَر خَرچ کَررَہا ہے ، اَگرچَہ عَام اِیرانی اِس کَے فَوائد کِی شِکایت بھِی کَرسَکتَے ہَیں اور حَتیٰ کَہ اِس کَو چَیلَنج بِھی کَرسَکتَے ہَیں۔ قُربَانی کَا وہ جَذبہ جَو اِتحَادِیوں کو بَاہمِی تَحفُظ مَیں مُتحد کَرتا ہَے ، صِرف مَالی نَظَریَات تَک ہِی مَحدَود نَہیں رہ سَکتا۔ یَہ بَیش قِیمَت ہَے۔

مترجم: محمد طاہر خانزادہ ٹنڈوالہیار پاکستان

