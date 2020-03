Mohammad Allawi ist gefallen, und die Aussichten auf einen neuen Premierminister im Irak sind nicht gut

This post was originally published on this site

Der gewählte Premierminister Mohammad Allawi ist mangels parlamentarischer Beschlussfähigkeit gestürzt. Die Auswahl seines neuen Kabinetts, seine Misswirtschaft im Umgang mit verschiedenen politischen Parteien und seine herablassende Haltung vor allem gegenüber Sunniten und Kurden brachten ihm am vergangenen Sonntag nur 108 Abgeordnete im Parlament ein. Er brauchte 165 von 329 Abgeordneten.

Allawis größter Fehler war es, auf die Unterstützung von Sayyed Moqtada al-Sadr zu zählen, der ihn überhaupt erst nominiert hatte. Moqtadas Unterstützung machte Allawi zu selbstbewusst; er versäumte es, sich mit anderen politischen Parteien zu befassen, da er dachte, Moqtadas Unterstützung würde ausreichen um zu regieren. Sayyed Moqtada wurde nach der Ermordung des iranischen Brigadegenerals Qassem Soleimani und des irakischen Kommandanten Abu Mahdi al-Muhandis und ihrer Begleiter durch die US-Drohnen tatsächlich die Führung der irakischen Gruppen übertragen. Die iranische und die irakische Führung erkannten die Führung Moqtadas zu diesem Zeitpunkt an, um die Schiiten im Irak zu vereinen. Es war Moqtada, der Allawi auswählte, und die meisten schiitischen Gruppen akzeptierten damals die Wahl.

Zu dieser Zeit brodelte die irakische Straße und erhob sich gegen die Korruption, die Misswirtschaft der politischen Führer, die die Macht unter sich aufteilten, und gegen den Mangel an Arbeitsplätzen und öffentlichen Diensten. Sayyed Moqtada schloss sich der Menge an und versuchte, die Straßenprotestbewegung zu übernehmen, als wäre er ihr Anführer und Anstifter gewesen.

Die Realität sieht anders aus. In der Vergangenheit, als Nuri al-Maliki, Haidar al-Abadi und Adil Abd al-Mahdi den Irak regierten, war das Lieblingshobby von Sayyed Moqtada, eine Million Männer zum Protest an seinem bevorzugten Ort, der Grünen Zone in Bagdad, aufzurufen. Moqtada wollte seine öffentliche Unterstützung sowohl dem amtierenden Premierminister als auch den ausländischen Missionen und Regierungszentralen zeigen. Moqtada spielte dieses Spiel regelmäßig, vor allem während der letzten Wahl, als Professor Scheich Ali Smeism, einer der Führer des Sadristen, Moqtadas Wahlkampf leitete. Zu dieser Zeit konnte er die Unterstützung vieler Gruppen attrahieren, um 53 Abgeordnete im Parlament zu gewinnen.

Während der Präsidentschaft Adel Abd al-Mahdis im Ministerrat hoffte die Mardschaiya in Najaf, dass Moqtada al-Sadr dem neuen Premierminister erlauben würde, mindestens ein Jahr lang ohne größere Proteste in der grünen Zone zu regieren. Sayyed Moqtada brach sein Versprechen nach einigen Monaten und rief zu Demonstrationen gegen Abd al-Mahdi in der Grünen Zone auf. Solche Machtdemonstrationen sind nun jedoch auf Muqtada nach hinten losgegangen. Er ist jetzt Teil des Systems und hat die größte Anzahl von Abgeordneten, Ministern, Generaldirektoren und Botschaftern. Daher stehen die Menschen auf der Straße nicht mehr unter Moqtadas Kontrolle und fordern, dass alle politischen Führer aufhören, dem Kabinett ihren Willen aufzuzwingen und die Macht untereinander aufzuteilen.

Moqtada al-Sadr und seine Gruppe – genannt “die Blauen Hüte” – trieben die Angriffe auf die Protestierenden an und “beschützten” sie gleichzeitig. Niemand im Irak außer Sayyed Muqtada wagt es, vor Regierungsgebäuden zu demonstrieren oder mit großen und mächtigen schiitischen Parteien zusammenzustoßen. Das liegt nicht daran, dass er die einflussreichste Organisation hat, sondern daran, dass er nicht wie andere schiitische Parteien durch religiöse oder nationale Erwägungen gehemmt wird. Aus diesem Grund versuchten alle Gruppen in den ersten Jahren der US-Besetzung des Irak Zusammenstöße mit Sayyed Moqtada zu vermeiden. Die Situation hat sich heute geändert, da viele schiitische Gruppen gut ausgerüstet und bewaffnet sind. Dennoch ziehen sie es vor, nicht mit Moqtada aneinanderzugeraten, obwohl er nicht mehr so gefürchtet ist wie früher. Die Iraker nennen ihn “den Surfer”.

Als Generalmajor Soleimani (der keine guten Beziehungen zu dem unbeständigen Moqtada hatte) getötet wurde, ließ die iranische Führung Moqtada glauben, er sei der “Rahbar” (Führer) des Irak, um seine uneinheitliche Stimmung zu mildern. Moqtada schlug schnell Muhammad Allawi als Regierungschef vor. Die meisten schiitischen Parteien stimmten zu, Allawi zu unterstützen. Probleme begannen jedoch, als Allawi es versäumte, sich bei der Zusammenstellung seines Kabinetts mit den wichtigsten Parteien (Sunniten und Kurden) zu beraten. Er ignorierte auch andere schiitische Organisationen innerhalb der Eroberungskoalition (Al-Fateh), weil Hadi al-Amiri Allawi absolute Unterstützung versprochen hatte.

Allawi ignorierte die Tatsache, dass Al-Sadr viel von seinem Ansehen verloren hat und dass Menschen und Gruppen keine Angst mehr haben, ihm gegenüberzutreten oder ihm zu widersprechen. Ebenso wenig kontrolliert Al-Amiri Al-Fateh (und auch nicht die Badr-Organisation). Al-Amiri ist ein Ehrenpräsident, der zum Teil wegen der Geschichte des Kampfes gegen Saddam Hussein respektiert wird.

Indem er sich die Unterstützung von al-Amiri und al-Sadr sicherte, nahm Allawi fälschlicherweise an, dass er niemanden mehr bräuchte. al-Sadr sagte Allawi, er werde alle Vertreter mit Gewalt ins Parlament bringen, um ihm Legitimität zu verleihen. Allawi ignorierte Bitten der sunnitischen und kurdischen Parteien und ging mit ihnen herablassend um. Er verärgerte auch Nuri Al-Maliki, Faleh Al-Fayyad und andere schiitische Parteien.

Allawi stellte sein Kabinett allen vor, ohne sich mit den politischen Parteien zu beraten oder mit ihnen zu kommunizieren, und verlor in der Folge die politische Unterstützung. Allawi ignorierte die Demonstranten, die nach jüngeren Ministern suchen, die ihre Situation verstehen und nicht außerhalb des Irak wohnen. Muqtada reitet niemals auf einem verlorenen Pferd, auch wenn er es ausgewählt hat. Mit der Unterstützung von nur zwei Personen (Al-Amri und Al-Sadr) gelang es Allawi nicht einmal unter den Schiiten einen Konsens zu erzielen.

Heute hat die Jagd nach einem neuen Kandidaten begonnen. Namen wie Abdel Wahab al-Saadi werden erwähnt. Er erlangte große Popularität während seines Kampfes an der Spitze der “Goldenen Division” gegen ISIS während der Befreiung des Irak. Doch al-Saadi hat keine Chance, weil er ein Mann des Militärs ist, und irakische Politiker haben versprochen, keinen Militärkandidaten für das Amt des Premierministers zu unterstützen.

Andere Namen wie Mustafa al-Kazimi (Chef des Geheimdienstes), Ahmed al-Asadi und Muhammad al-Daradschi werden ebenfalls vorgeschlagen, und dies ist nicht das Ende der Liste. Aber Moqtada Al-Sadr hat noch niemanden nominiert.

Was die Mardschaiya in Nadschaf betrifft, so werden sie schweigen, denn es ist sicher, dass es keine Hoffnung auf eine bessere Regierungsführung gibt, solange das Quotenprinzip (das auch die libanesische Politik verunreinigt hat) in der irakischen Politik vorherrscht. Die Forderungen der Straße können die Mentalität der Machthaber, der politischen Parteien, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, nicht überwinden. Eine vorgezogene Parlamentswahl wäre die Lösung.

Es wird für den Irak nicht leicht sein, politische Stabilität zu erreichen. Es fehlt der Konsens unter den Irakern selbst und es mangelt offensichtlich an der Entschlossenheit, sich zu stellen und den Rückzug der USA aus dem Irak durchzusetzen. Die USA haben um eine 14-monatige Verzögerung ihres Rückzugs gebeten. Dieser Antrag wurde bis zur Bildung einer neuen Regierung abgelehnt. Präsident Barham Salih hat ab heute 15 Tage Zeit, um einen neuen Kandidaten zu benennen.

