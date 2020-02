Russian military sends more equipment to Syrian Army

This post was originally published on this site

BEIRUT, LEBANON (11:00 P.M.) – The Russian military has already begun resupplying the Syrian Armed Forces after the Turkish Army carried out several attacks against the government’s positions.

Reinforcement for Russia’s #Syria campaign continues amid rising 🇷🇺🇹🇷crisis in #Idlib: #ВМФ Project1171 #ЧФ BlackSeaFleet 197th Assault Ship Brigade Tapir (NATO:Alligator) class LST Orsk 148 transited Bosphorus towards Mediterranean en route to #Tartus. My pix v @reuterspictures pic.twitter.com/YCAVU5pdnF — Yörük Işık (@YorukIsik) February 28, 2020

According to maritime observer Yoruk Isik, a Russian naval ship was seen transiting the Bosphorus Strait for the Mediterranean Sea on Friday.

Isik reported that the Black Sea Fleet 197th Assault Ship Brigade Tapir class LST Orsk 148 transited the Bosphorus Strait en route to the Tartous Port in western Syria.

